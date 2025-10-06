Sakarya'da 2 grup arasında kavga! Polis müdahalesi ile sona erdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kavgada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 21:08

Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sona erdirdi. Yaralananın olmadığı kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

