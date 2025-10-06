Kocasıyla tartışan kadın aracın kaputuna çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir çift bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kocasıyla tartışan kadın, kocasının gitmesini engellemek için otomobilin kaputuna yattığı anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 21:08

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde bir çift bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmanın ardından kadın otomobile binerek gitmek isteyen kocasını engellemek için otomobilin kaputuna yattı. Daha sonra otomobilinden inen adam eşiyle bir süre daha tartıştıktan sonra çift otomobile binerek uzaklaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN