Yaşam

Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu! Polis soruşturma başlattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türkçe Öğretmeni olarak Balkar Ortaokulu'nda görevli Selim Geçici evinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Geçici'nin cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu! Polis soruşturma başlattı

Gölbaşı ilçesi Balkar Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Selim Geçici, sabah okula gitmedi. Geçici'ye Telefonla da ulaşamayan okul idarecileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

İhbarın ardından itfaiye yardımıyla eve giren polisler, içeride öğretmeni hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde de yaşamını yitirdiği belirlenen Geçici'nin cenazesi otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN