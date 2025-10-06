Konya'da otomobil devrildi! 1 ölü 1 yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 20:54

A.D. idaresindeki 33 AZR 079 plakalı otomobil, Karaman Caddesi'nde Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralı, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

