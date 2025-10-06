Hobi bahçesinde piknik yaparken yılan saldırısına uğradı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde piknik yapmak için geldiği hobi bahçesinde yılanın saldırına uğrayan 26 yaşındaki Gamze A. hastaneye kaldırıldı. Tedavinin sürdüğü belirtilirken durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Ailesiyle birlikte kırsal Karagölet Mahallesi'ndeki hobi bahçesine piknik yapan Gamze A.'yı yılan ısırdı. Sol bacağından ısırılan Gamze A., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gamze A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.