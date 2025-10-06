Bursa'da binada yangın paniği! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yükseldiği belirtilen alevlere bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü açıklandı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 18:43

Yangın, saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler çatıyı sardı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

