Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! Kıyafete emdirilmiş halde bulundu

Balıkesir’de narkotik şube ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda tespit edilen adreslerde kıyafetlere emdirilmiş 3 kilo 742 gram metamfetamin ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 18:27

Paylaş



ABONE OL

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda kıyafetlere emdirilmiş halde nakledilmeye hazır 3 kilo 742 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yürüttükleri titiz operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN