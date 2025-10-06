Çorum'da korkutan kaza! 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Çorum'un Bahçelievler mahallesinde bir motosiklet sürücüsü üç tekerlekli elektrikli motosiklet sürücü ile çarpıştı. Kazada M.T. isimli sürücü yola savrulurken yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan C.B. idaresindeki 19 ACM 372 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet ile M.T. yönetimindeki 06 DGB 359 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan M.T., yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.