MSB'den Denizkurdu-I/2025 tatbikatı: 92 gemi 66 hava aracı katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tüm çevre denizlerde icra edilmek üzere Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı. Tatbikata 92 gemi, 66 hava aracının katıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 22:17

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tüm çevre denizlerimizde icra edilecek olan Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı 92 gemi, 66 hava vasıtası katılımı ile bugün başladı. Tatbikatın amaçları arasında Deniz Kuvvetleri Karargahı ve bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ile katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi yer alıyor."

