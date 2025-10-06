Fethiye’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 06.10.2025 22:31

Fotoğraf (İHA)

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu Cibi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.