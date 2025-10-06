Yaşam

Fethiye’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Fethiye’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu Cibi yaşamını yitirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Kaza, Fethiye Çevre Yolu Karagedik Mahallesi mevkiinde, üstgeçit yakınlarında meydana geldi.

Hüseyin Mutlu Cibi idaresindeki 48 ARJ 208 plakalı motosiklet, seyir halinde ilerleyen bir kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu Cibi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cibi'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

