Kadınların kabusu oldu! Bayrampaşa sapığı göz kırpıp cinsel içerikli sözler söyledi

İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan kadınlar, komşuları Mustafa G.’nin kendilerini uzun süredir taciz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İddiaya göre Mustafa G., sokakta karşılaştığı kadınlara cinsel içerikli sözler söyleyip onları ısrarla takip etti. Şüpheli hakkında açılan davada 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Bayrampaşa'da aynı mahallede komşu kadınlar, komşuları Mustafa G.'nin kendilerini uzun süredir rahatsız ettiğini iddia ederek şikayetçi olmaya karar verdiler. 27 Haziran 2025 akşamı, iddiaya göre Mustafa G., mağdur Sevim Y.'nin evinin önünde durdu, göz kırptı ve cinsel içerikli sözler sarf etti.

Bayrampaşa sapığı Sabah'ın haberine göre Sevim Y., "Bana bakıyorsun dedim, başını çevirip şarkı söylemeye devam etti" diyerek yaşadığı rahatsızlığı anlattı. Aynı dakikalarda evinin camında olan Filiz A. ise şüphelinin uzun süredir aynı şekilde davrandığını belirterek, "Sürekli penceremizin önünde duruyor, telefonla konuşuyor gibi yaparak bize bakıyor" dedi.