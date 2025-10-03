Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde traktör devrilmesi sonucu sürücü A.Y. hayatını kaybetti. A.Y'nin cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Aslıhantepecik Mahallesi'nde A.Y. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan sürücü A.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.