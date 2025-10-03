Mardin'de vahşet! Kırsalda yanmış erkek cesedi bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kırsalda yanmış erkek cesedi bulundu. Çobanların ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen cesedi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 11:22

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi. Yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

