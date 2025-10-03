Adana'da sokak ortasında kavga! 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da sokakta çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı. Olayda yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve bu kişilerden Salih T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 1 Ekim'de sokakta çıkan kavgada Abidin T'yi (62) silahla vurarak öldürdüğü, oğlu Salih T. (39) ile Yusuf A. (32) ve Eren B'yi (27) de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ferdi Ş'nin (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ferdi Ş, ifadesinde, vurduğu 4 kişinin olay günü kendisini evinin önünde darbettiğini, ikametinden aldığı tabancayla bu kişilere ateş ettiğini ve ardından da durumu telefonla polise bildirdiğini öne sürdü.

"Yaralama", "tehdit", "dolandırıcılık" ve "kişisel verileri usulsüz ele geçirme" gibi olaylardan emniyette 10 suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

