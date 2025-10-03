Antalya'da tur minibüsü servisle çarpıştı! 9 öğrenci yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüyle çarpışan servis aracında 9 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ş.A. yönetimindeki 07 C 74327 plakalı öğrenci servis minibüsü, Aşağı Işıklar Mahallesi'ndeki kavşakta, Ş.Y. idaresindeki 46 ALE 983 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, okul servisindeki 9 öğrenci yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.