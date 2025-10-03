Şanlıurfa'da feci kaza! Elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İ.K. (25) yönetimindeki 63 AG 286 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun kırsal Bolatlar Mahallesi mevkisinde, Humeyda Tümur (52) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Humeyda Tümur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.