Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D-014 kara yolunda hafif ticari araç ile panelvan tipi aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 14:49

Kaza, Kaynarca-Karasu D-014 kara yolunda Küçükkaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 VH 772 plakalı panelvan tipi Volkswagen marka araç ile İ.H. idaresindeki 54 ER 263 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada yaralanan İ.H., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.