Adıyaman’da yangında 13 küçükbaş hayvan telef oldu

Adıyaman’da meydana gelen çadır yangınında 13 küçükbaş hayvan telef oldu.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 14:42

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Yaylakonak Beldesi Çimenke Mezrası'nda Abdurrahman Keleş'in ailesi dışarda ocakta yemek pişirirken yangın çıktı. Ocak ateşi rüzgarın etkisiyle içerisinde küçük baş hayvanların olduğu çadıra sıçradı. Çadırlar kısa sürede alev topuna döndü. Vatandaşlar ellerindeki kürekler ile yangına toprak atarak söndürmeye çalıştı. Yangında çadırlarda bulunan 13 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangında 4 çadır ve 1 konteyner de tamamen yandı. Yaylakonak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek söndürme ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.