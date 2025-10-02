Adana'da uyuşturucudan hapis cezası alan 29 hükümlü yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü yakalandı.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:35

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde 2 ile 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü saklandıkları adreslerde yakalandı.

Emniyete götürülen hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.