Ayşe Barım'ın tahliyesine İstanbul Başsavcılığından itiraz

Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu iddiasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım’ın 2’nci duruşmasında tahliyesine karar verildi. Ancak İstanbul Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:01

Paylaş



ABONE OL

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü.

TAHLİYE EDİLDİ

Barım hakkında 'Yurt dışı çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Kararın cezaevine bildirilmesinin ardından resmi işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tahliye edildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile görüşen Barım, daha sonra kendisini karşılamaya gelen araç ile evine gitti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

İstanbul Başsavcılığı menajer Ayşe Barım'ın adli kontrolle tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN