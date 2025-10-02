Bolu'da otomobil kamyona çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Bolu’da D-100 kara yolunda kavşaktan dönen Mesut Ekel’in (30) kullandığı otomobile kamyon çarptı. Ağır yaralanan Ekel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:37

Bolu'da kavşakta dönüş yaptığı sırada kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Mesut Ekel (30) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Saraycık köyü mevkisinde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Mesut Ekel idaresindeki 14 EP 645 plakalı otomobile, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 NU 317 plakalı kamyon çarptı. Otomobil metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ekel, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mesut Ekel, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

