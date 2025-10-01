Yaşam

Başakşehir'de plastik malzeme deposunda yangın! Alevler tüm iş yerini sardı

Başakşehir'de gece saatleri Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı. Alevler iş yerini tamamen sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Başakşehir'de saat 23.00 sıralarında İkitelli Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik malzemelerin olduğu iki katlı depodan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler tüm iş yerini sardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye kipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

