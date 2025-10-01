Başakşehir'de plastik malzeme deposunda yangın! Alevler tüm iş yerini sardı

Giriş Tarihi: 01.10.2025 03:12

Başakşehir'de saat 23.00 sıralarında İkitelli Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik malzemelerin olduğu iki katlı depodan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler tüm iş yerini sardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye kipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.