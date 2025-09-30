Türk Edebiyatının usta ismi Yavuz Bakiler'e veda! Sivas'ta anne ve babasının yanına defnedildi

Türk şiirinin ve nesrinin önde gelen isimlerinden şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler, vasiyeti üzerine Sivas'ta anne ve babasının yanına defnedildi. Öte yandan Bakiler'in üzerine Mekke ve Karabağ'dan getirilen topraklar serpildi.

Bakiler'in cenazesi geçtiğimiz gün Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından vasiyeti üzerine Sivas'a gönderildi.

Sivas'taki Ayyıldız Cami'nde ikindi namazının ardından ikinci bir cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un başta olmak üzere, sevenleri ve yakınları katıldı.

VASİYETİ ÜZERİNE SİVAS'TA ANNE VE BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Limon kıldırdı. Bakiler'in Türk bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin omuzlarında tekbirler getirilerek taşındı. Cenaze namazı sonrası Bakiler, vasiyeti üzerine Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'nda babası Cezmi ve annesi Hayriye Bakiler'in yanına defnedildi. Üzerine ise Mekke'den ve Karabağ'dan getirterek yakın bir arkadaşına teslim ettiği toprak serpildi.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan Bakiler, 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya geldi. Edebiyata ilgisi lise yıllarında başlayan Bakiler'in ilk şiiri 1953'te Türk Sanatı dergisinde yayımlandı.

Bakiler, Ankara'daki üniversite yıllarında, Türk edebiyatında "Hisarcılar" olarak bilinen, milli ve manevi değerlere bağlı sanat anlayışını savunan edebi topluluğun içinde yer aldı.

Bir süre avukatlık yapan Bakiler, daha sonra basın ve yayın alanına yöneldi. Usta yazar, TRT bünyesinde uzun yıllar program yapımcısı, raportör ve daire başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Bakiler, yazılarında Türkiye'nin sosyal ve siyasi gündemine ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Edebiyat dünyasındaki asıl şöhretini şiirleriyle kazanan Bakiler, yayımlanan "Yalnızlık" adlı ilk kitabını 1962'de okurların beğenisine sundu.

Ardından "Duvak", "Seninle" ve "Harman" adlı şiir kitaplarını yayımlayan Bakiler, şiirlerinde kullandığı sade dil, ahenkli üslup ve milli duyarlılıkla geniş okur kitlelerine ulaştı.

Yavuz Bülent Bakiler, 1979-1980'de Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu, 1994-2005 arasında ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği yaptı.

Türk dili ve edebiyatına katkıları dolayısıyla çok sayıda ödül kazanan Bakiler, 1985'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın-Fikir dalında "Yılın Gazetecisi Ödülü", 1986'da Türkiye Yazarlar Birliği "Yılın Fikir Adamı Ödülü", 2009'da Türk Ocakları "Ziya Gökalp İlim ve Teşvik Armağanı", 2012'de ESKADER "Üstün Hizmet Ödülü" ve 2016'da "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görüldü.

Hayatının son dönemlerine kadar yazı ve konferanslarıyla Türk dili ve kültürüne hizmet etmeye devam eden Bakiler, ardında onlarca eser ve Türk edebiyatında derin izler bıraktı.

Anadolu'nun ruhunu, milli ve manevi değerlerini güçlü bir şekilde dile getiren Bakiler'in kaleme aldığı eserler arasında "Yalnızlık", "Duvak", "Seninle", "Harman", "Bir Gün Baksam ki Gelmişsin", "Şiirimizde Ana", "Üsküp'ten Kosova'ya", "Türkistan Türkistan", "Aşık Veysel", "Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali", "Sözün Doğrusu", "Arif Nihat Asya İhtişamı", "Gönül Coğrafyamız" ve "Unutamadıklarım ve Harmanladıklarım" yer alıyor.

