'Dur' ihtarına uymadı! Polisi metrelerce sürükledi | Yer: Esenyurt

Giriş Tarihi: 30.09.2025 16:12

Esenyurt'ta aracıyla kaçmak isteyen şahıs polisi metrelerce sürükledi. (DHA)

Otomobilin kapısından tutarak şüpheliyi durdurmaya çalışan polis memuru metrelerce sürüklendi. Ara sokaklardan kaçmaya çalışan A.İ. otomobil ile 2 araca çarptıktan sonra minibüse çarparak durabildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden sürücüye, 'Polisin ikaz ve uyarılarına uymamak', 'Tehlikeli araç kullanmak' ve 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddelerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 'Yakalama' kararı olduğu tespit edilen araç, Yediemin Otoparkı'na çekildi. Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.