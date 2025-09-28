Başkan Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Bakiler’e Allah’tan rahmet dileyerek, ailesi, dostları ve edebiyat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 14:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

