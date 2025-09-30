Yaşam

Haliç Köprüsü'nde korku dolu anlar: Korkulukların üzerinden denize atladılar

Haliç Metro Köprüsü'nde gece saatleri 2 kişi yürüyüş yolundaki korkulukların üzerine çıkarak denize atladı. Çevredekiler şahısları görmeleri üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulunurken deniz polis ekipleri şahısları kurtararak karaya çıkardı. Olayda 2 kişi yaralı olarak kurtarılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Haliç Köprüsü'nde korku dolu anlar: Korkulukların üzerinden denize atladılar

Olay gece saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün üzerindeki yaya yürüyüş yolunda yürüyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple korkulukların üzerinden denize atladı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE KORKULUKLARA ÇIKAN 2 KİŞİ DENİZE ATLADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, sudaki 2 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN