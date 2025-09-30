Bayburt ve Erzincan'da yaşayanlar dikkat! Yanınıza şemsiye almayı unutmayın: Yağmur kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Bayburt ve Erzincan illerinde beklenen yerel ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarıya göre bugün öğle saatlerinde aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt ve Erzincan illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklenmesi nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? 30 EYLÜL 2025

Erzincan'da 30 Eylül 2025 Salı günü (bugün) havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Erzincan'da gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık 22 derece olacak.

Bayburt'ta ise havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bayburt'ta gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık 17 derece olacak.

