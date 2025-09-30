Antalya'da otele silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınırken 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Şahıslar cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Eylül Salı gecesi Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle turizmci E.Y'ye ait 5 yıldızlı otelin önüne gelen ve başlarında kask bulunan 2 kişi, otelin önünde tabanca ile 10 el ateş ederek kaçtı.

3 TUTUKLAMA

Kurşunlama olayının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kumköy Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

