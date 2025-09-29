Muğla'da belediyeye ait yolcu otobüsü devrildi: 5 kişi yaralandı

Milas - Bodrum Havalimanı'ndan yolcuları alan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü gece saatlerinde devrildi. Kazada otobüste bulunan 5 kişi yaralanırken olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför ve 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 03:05

Paylaş



ABONE OL

Muğla'da belediyeye ait yolcu otobüsü saat 01.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolunda ilerlediği sırada devrilerek kaza meydana geldi.

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan aldığı yolcuları Menteşe'ye getiren İskender Aslan idaresindeki yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Aslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrilerek, metrelerce sürüklendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Aslan ve 4 yolcu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN