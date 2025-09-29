Muğla’da yolcu otobüsü devrildi: Şoför ve 4 yolcu yaralandı

Milas - Bodrum Havalimanı'ndan yolcuları alan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü gece saatlerinde devrildi. Kazada otobüste bulunan 5 kişi yaralanırken olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför ve 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.