Aydın'da silahlı kavganın şüphelileri çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişiyi 7 yerinden silahla yaralayan ve olayın ardından kayıplara karışan 2 şüpheli polisin başarılı operasyonları ile yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 14:48

Paylaş



ABONE OL

Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi Telsiz Tepe Caddesi Açık Cezaevi yanında 27 Ağustos Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (20), Y.Ö. (22) ve L.A. (21) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda A.A. ve L.A., Y.Ö.'yi silahla bacaklarından 7 yerinden yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Y.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan A.A. ve L.A.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A. Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinde buzdolabının arkasında saklanırken yakalandı. L.A. ise düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.