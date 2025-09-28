Hatay'da park halindeki kamyonet cayır cayır yandı
Hatay'da gece saatleri park halindeki bir kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın ön kısmına yayılırken kamyonet olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.
Cadde üstünde park halinde bulunan kamyonet alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, çevreye sıçramadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması gerçekleştirilen araç kullanılmaz hale geldi.