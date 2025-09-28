Elazığ'da karton yüklü kamyonette yangın! Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı

Elazığ'da gece saatleri seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev aldı. Yangını fark eden sürücü akaryakıt istasyonuna ilerlerken istasyonda panik dolu anlar yaşandı. Çalışanlar tarafından yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 04:18

Olay, gece saatlerinde Akçakiraz beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonetin kasasındaki kartonlar, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, akaryakıt istasyonuna yöneldi. İstasyonda panik yaşanırken, çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahale ile yangını söndürdü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

