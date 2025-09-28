Beykoz'da ormanlık alanda yangın paniği! Alevler büyümeden kontrol altına alındı

Beykoz'da gece saatleri Rüzgarlıbahçe'deki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerinin aniden yükseldiği olayda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beykoz Rüzgarlıbahçe'deki ormanlık alanda gece saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alevler yükselmeye başladı.

Alevlerin kısa sürede büyüyerek yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

