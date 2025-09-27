İzmir Karşıyaka ve Çiğli'de değişmeyen manzara! Eylem bitti: Çöpler yine toplanmadı

(Foto: DHA)

ANLAŞMA SAĞLANDI

Çöplerden etrafa yayılan haşere ve pis koku her iki ilçede de hayatı resmen felç etti. 3 gün süren eylemlerin ardından belediyelerde örgütlü Genel İş Sendikası ile yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. 25 Eylül tarihi itibariyle her iki ilçede de eylemler sona erdi, iş bırakan işçiler işbaşı yaptı

VATANDAŞ İSYANDA

Her iki belediyete ait temizlik işlerine bağlı ekipler hızlı bir şekilde çöpleri toplamaya başlasa da bu yeterli olmadı. İşçilerin 3 gün önce işbaşı yapmış olmalarına karşın halen daha birçok mahallede çöplerin bulundukları yerden kaldırılması olmasına vatandaşlar isyan etti.

SADECE ÇÖP KONTEYNERLERİ BOŞALTILIYOR

Belediye ekiplerinin sadece çöp konteynerlerindeki çöpü alıp etrafa yığılıp çöplerin almadan gittiğini belirten vatandaşlar çöplerin bir an önce bulundukları yerden kaldırılmasını istedi.

"ÇÖP İÇİNDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Sabah'ta yer alana habere göre, temizlik çalışmalarının yetersiz ve ağır işlediğini ifade eden vatandaşlar, "Her tarafız çöp. Cadde ve sokaklarda çöpten yürümüyor. Grev bitti dendi ama hala çöpler kaldırılması. Artık yeter. Çöp içinde yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.