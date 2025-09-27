Yaşam

İzmir Karşıyaka ve Çiğli'de değişmeyen manzara! Eylem bitti: Çöpler yine toplanmadı

İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen iş bırakma eylemi bitmiş olmasına rağmen birçok yerde çöplerin kaldırılmaması tepkileri de beraberinde getirdi. Temizlik çalışmalarının yetersiz ve ağır işlediğini ifade eden vatandaşlar, 'Her tarafız çöp. Cadde ve sokaklarda çöpten yürümüyor. Grev bitti dendi ama hala çöpler kaldırılması. Artık yeter. Çöp içinde yaşamak istemiyoruz' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
İzmir Karşıyaka ve Çiğli'de değişmeyen manzara! Eylem bitti: Çöpler yine toplanmadı

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son verdi.

Hatırlanacağız üzere Çiğli ve Karşıyaka Belediyeleri çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyince Karşıyaka'da 1800, Çiğli ilçesinde ise 1400 belediye çalışanı iş bırakıp greve gitti.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU
Yaklaşık 3 gün süren grev süresince çöpler toplanmasına her iki ilçenin cadde ve sokakları çöp yığınları ile doldu.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

ANLAŞMA SAĞLANDI
Çöplerden etrafa yayılan haşere ve pis koku her iki ilçede de hayatı resmen felç etti. 3 gün süren eylemlerin ardından belediyelerde örgütlü Genel İş Sendikası ile yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. 25 Eylül tarihi itibariyle her iki ilçede de eylemler sona erdi, iş bırakan işçiler işbaşı yaptı

VATANDAŞ İSYANDA
Her iki belediyete ait temizlik işlerine bağlı ekipler hızlı bir şekilde çöpleri toplamaya başlasa da bu yeterli olmadı. İşçilerin 3 gün önce işbaşı yapmış olmalarına karşın halen daha birçok mahallede çöplerin bulundukları yerden kaldırılması olmasına vatandaşlar isyan etti.

SADECE ÇÖP KONTEYNERLERİ BOŞALTILIYOR
Belediye ekiplerinin sadece çöp konteynerlerindeki çöpü alıp etrafa yığılıp çöplerin almadan gittiğini belirten vatandaşlar çöplerin bir an önce bulundukları yerden kaldırılmasını istedi.

"ÇÖP İÇİNDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"
Sabah'ta yer alana habere göre, temizlik çalışmalarının yetersiz ve ağır işlediğini ifade eden vatandaşlar, "Her tarafız çöp. Cadde ve sokaklarda çöpten yürümüyor. Grev bitti dendi ama hala çöpler kaldırılması. Artık yeter. Çöp içinde yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Çöp dağlarından bıkan İzmirlilerden Özgür Özel’e tepki!Çöp dağlarından bıkan İzmirlilerden Özgür Özel’e tepki! ÇÖP DAĞLARINDAN BIKAN İZMİRLİLERDEN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ!
CHP’de çöp krizi! Cemil Tugay Zeybek’i yalanladıCHP’de çöp krizi! Cemil Tugay Zeybek’i yalanladı CHP'DE ÇÖP KRİZİ! CEMİL TUGAY ZEYBEK'İ YALANLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN