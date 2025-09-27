İzmir Karşıyaka ve Çiğli'de değişmeyen manzara! Eylem bitti: Çöpler yine toplanmadı
İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen iş bırakma eylemi bitmiş olmasına rağmen birçok yerde çöplerin kaldırılmaması tepkileri de beraberinde getirdi. Temizlik çalışmalarının yetersiz ve ağır işlediğini ifade eden vatandaşlar, 'Her tarafız çöp. Cadde ve sokaklarda çöpten yürümüyor. Grev bitti dendi ama hala çöpler kaldırılması. Artık yeter. Çöp içinde yaşamak istemiyoruz' dedi.
Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son verdi.
Hatırlanacağız üzere Çiğli ve Karşıyaka Belediyeleri çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyince Karşıyaka'da 1800, Çiğli ilçesinde ise 1400 belediye çalışanı iş bırakıp greve gitti.
ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU
Yaklaşık 3 gün süren grev süresince çöpler toplanmasına her iki ilçenin cadde ve sokakları çöp yığınları ile doldu.