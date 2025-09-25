CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Gökan Zeybek’i yalanladı!

İzmir'de vatandaşlar çöp dağlarına isyan etti

Karşıyaka ilçesinin en işlek noktalarından Kemal Paşa Caddesi esnafı ve bölgedeki vatandaşlar da çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

Ramazan Taşpınar, belediyenin hizmet vermediğini savunarak, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Buraya bir çözüm bulmalı. İnsanlar burada hasta olacak. Bu güzelim şehirde en kötü ülkeleri geçtik, bu kadar çöp ve pislik olmamalı." ifadelerini kullandı.

Esnaf Erdinç Dinçer de sorunun çözümünü talep ederek, "Çöpler hastalık da getirecek." dedi.