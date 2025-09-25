CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Gökan Zeybek'i yalanladı!
İzmir'de CHP'li belediyelerin çözüm üretemediği çöp kriziyle ilgili sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yüklemeye çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yalanladı. Tugay yaptığı açıklamada “Zeybek’le telefonda görüştüm, kendisi yanlış bilgilendirilmiş, Harmandalı’nı Bakanlık kapatmadı, şehrimizin sorunlarının çözümü için bize bir yol açtı.” ifadelerini kullandı.
İzmir'de toplanmayan çöpler, cadde ve sokaklarda yığınlar oluşturmaya devam ederken, ortaya çıkan kötü koku ve görüntüye ise vatandaşlar tepki gösterdi.
CHP'li belediyelerin yönettiği bölgelerde süren çöp sorununa çözüm beklenirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, krizin sorumluluğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yüklemeye çalıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, İzmir'deki çöp krizindan Çevre Şehircilik Bakanlığını sorumlu tutarak, "Diyorlar ya İzmir'de çöp toplanamıyor, İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı" dedi.
Bugün açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gökan Zeybek'in sözlerini tek tek yalanladı.
"ZEYBEK YANLIŞ BİLİYOR, BAKANLIK BİZE YOL AÇTI"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in bakanlığı hedef alan açıklamaların ardından konuşan yapan Tugay, "Bu konuyu açıklamak zorunda kalmamın bir nedeni dün genel başkan yardımcısı Gökan Zeybek'in İzmir ile ilgili söylediği sözler ve buna AK Partili siyasetçilerin gösterdiği sert reaksiyon. Zeybek ile telefonda görüştüm, kendisi yanlış bilgilendirilmiş, Harmandalı'nı Bakanlık kapatmadı, şehrimizin sorunlarının çözümü için bize bir yol açtı. Bu süreci AK Parti İl başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yakından takip etti. Bu sürecin çözümünde katkıları olmuştur. Doğruların ifade edilmesi açısından bunları söylüyorum." dedi.
"İZMİRLİLERİ ÇÖPLERİN ORTASINDA YAŞAMAYA MAHKUM ETTİNİZ"
Zeybek'in açıklamalarını sosyal medya hesabından yalanlayan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, "Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirli'yi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar" ifadelerini kullanmıştı.
KARŞIYAKA'DA ÇÖP DAĞLARI
izmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi.
Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçi dün, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.
Karar üzerine ilçede bazı cadde ve sokaklarda biriken çöpler kötü koku ve görüntü oluşturdu.
ESNAFTAN ÇÖPLERE KARŞI MAZOTLA HAŞERE ÖNLEMİ
İzmir'in Buca ilçesinde esnaf, çöp yığınlarının üzerine mazot dökerek haşereleri uzaklaştırmayı amaçladı. Ayrıca çöplerin yola taşmaması için atıkların biriktiği alanın etrafına şerit çekildi.
Oto boya ve kaporta esnafı Veysi Levent, 2 aydır çöp sorunu yaşadıklarını belirterek, "Kendi çabalarımızla ilaçlamaya çalışıyoruz. Mazot alıyoruz ve ilaçlamaya çalışıyoruz. Mazotu sinekleri kaçırmak için kullanıyoruz. Sabah dükkanımız açıyoruz, çöple karşılaşıyoruz. Akşama kadar sineklerle boğuşuyoruz. Buraların toplanması ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz." dedi.
"YOL, ÇÖPTEN TEK ŞERİDE DÜŞTÜ"
Çay ocağı işleten Tunay Balak ise uzun süredir çöplerin toplanmadığını, çöplerde farelerin gezdiğini anlatarak şunları kaydetti:
"Biz bu pisliğin içinde yaşamaya mecbur değiliz. CİMER'e yazılar yazdık. Biz devletimizden bu konuda artık bir şeyler bekliyoruz. İnşallah devletimiz bir şekilde müdahale edip bu işi çözer. Çünkü belediyenin bu işi yapacağı yok, artık belli oldu. Buradan gün içerisinde binlerce araç geçiyor. Yol çöpten tek şeride düştü. Öğlen saatinde burada bir araba beklerken öteki araç geçemiyor. Hatta motosiklet, insanlar dahi yürüyemiyor. Çöpler ulaşımı da engelliyor. Gerçekten yaşamakta güçlük çekiyoruz, pisliğin içinde yaşıyoruz. Sinekten geçilmiyor. Makinelerin içine mazot doldurup püskürterek böcek ile sineklerin gelmemesi için ilaçlıyoruz."
Karşıyaka ilçesinin en işlek noktalarından Kemal Paşa Caddesi esnafı ve bölgedeki vatandaşlar da çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.
Ramazan Taşpınar, belediyenin hizmet vermediğini savunarak, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Buraya bir çözüm bulmalı. İnsanlar burada hasta olacak. Bu güzelim şehirde en kötü ülkeleri geçtik, bu kadar çöp ve pislik olmamalı." ifadelerini kullandı.
Esnaf Erdinç Dinçer de sorunun çözümünü talep ederek, "Çöpler hastalık da getirecek." dedi.
