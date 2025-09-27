Ankara’da yol verme kavgasında dehşet! Silah çekip tehditler savurdu | O anlar kamerada
Ankara’da iki yolcu arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma büyük paniğe neden oldu. Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı doğrultup tehditler yağdırdı. O dehşet anları da kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde, Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan sürücü, çıkışını kapattığını ileri sürdüğü 19 ACF 524 plakalı otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.
İki sürücü arasında tartışma çıktı. Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı çıkardı.