Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu! 1,5 milyar TL'lik ürün ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyar TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler tarafından 5 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 05:41

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde hassas burunlu narkotik köpekleri Sayaç ve Vada narkotik köpekleri ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, Piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyar TL olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi, kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve mühimmat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

