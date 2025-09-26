Şantiye alanına ayı indi! Karnı aç olan hayvan tepsideki yiyecekleri mideye indirdi
Bingöl'de bir şantiye alanına giren ayı, işçilerin tepsi içerisinde bıraktıkları yiyecekleri yerken görüntülendi.
Olay, Kiğı ilçesinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İşçiler yaban hayatı için şantiyenin çevresine tepsi içerisinde yiyecek bıraktı. Şantiye alanına inen ayı, tepsi içerisindeki yiyecekleri yedi.
O ANLAR KAMERADA
O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Uzun süre şantiye alanında bırakılan yiyecekleri yiyen ayı daha sonra gözden kayboldu.