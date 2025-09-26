Şantiye alanına ayı indi! Karnı aç olan hayvan tepsideki yiyecekleri mideye indirdi

Bingöl'de bir şantiye alanına giren ayı, işçilerin tepsi içerisinde bıraktıkları yiyecekleri yerken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 05:31

Olay, Kiğı ilçesinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İşçiler yaban hayatı için şantiyenin çevresine tepsi içerisinde yiyecek bıraktı. Şantiye alanına inen ayı, tepsi içerisindeki yiyecekleri yedi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Uzun süre şantiye alanında bırakılan yiyecekleri yiyen ayı daha sonra gözden kayboldu.



