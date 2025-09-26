Edirne'deki pansiyona kaçak göçmen operasyonu: 31'i yakalandı

Edirne'de Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan operasyon kapsamında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Pansiyonda yapılan kontrolde Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

