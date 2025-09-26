İzmir’de eğlence mekanında skandal görüntüler! 1 tutuklama

İzmir'de, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi 'dini değerlere alenen hakaret' ve 'müstehcenlik' suçlarından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 21:36

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir eğlence mekanında çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler H.K. ve A.S. hakkında gözaltı kararı verildiği, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden H.K.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından tutuklandığı, A.S.'nin ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

