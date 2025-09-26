Adana'da feci kaza! İnfaz koruma memurlarının olduğu otomobil hurdaya döndü: 2 personel hayatını kaybetti | Bakan Tunç'tan baş sağlığı mesajı

Giriş Tarihi: 26.09.2025 22:35

Adana'da mesaiden çıkan infaz koruma memuru Berk Öztürk'ün kullandığı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Saat 17.00 sıralarında Sarıçam ilçesi D400 yolunda meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönen otomobilde Öztürk ile meslektaşları Beyaz Fidan Şahin ve Furkan Büyük araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

2 İNFAZ KORUMA MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Öztürk ile Şahin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büyük'ün ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kamyon şoförü B.Ö. ise polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.