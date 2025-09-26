Adana'da feci kaza! İnfaz koruma memurlarının olduğu otomobil hurdaya döndü: 2 personel hayatını kaybetti | Bakan Tunç'tan baş sağlığı mesajı
Adana'da infaz koruma memuru Berk Öztürk, meslektaşları ile mesaiden çıkmasının ardından kullandığı otomobil, hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen ağır yaralı olan Öztürk ile Beyaz Fidan Şahin hayatını kaybederken Furkan Büyük'ün hayati tehlikesi sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kazada yaşamını yitiren personeller için baş sağlığı mesajı iletti.
Adana'da mesaiden çıkan infaz koruma memuru Berk Öztürk'ün kullandığı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Saat 17.00 sıralarında Sarıçam ilçesi D400 yolunda meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönen otomobilde Öztürk ile meslektaşları Beyaz Fidan Şahin ve Furkan Büyük araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
2 İNFAZ KORUMA MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Öztürk ile Şahin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büyük'ün ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kamyon şoförü B.Ö. ise polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BAKAN TUNÇ'TAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan kazanın ardından hayatını kaybeden personeller için baş sağlığı mesajı iletti.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda görev yapan personellerimizin mesai çıkışı trafik kazası geçirdiği haberini teessürle öğrendim. Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan personelimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.