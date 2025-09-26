İstanbul'da Kültür Yolu Festivali başlıyor! Bakan Ersoy müjdeyi verdi: 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “İstanbul Kültür Yolu Festivali”nin galasında konuştu. Bakan Ersoy, 'Bugün sizlere büyük bir müjdeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor.' dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İstanbul Kültür Yolu Festivali"nin galasında konuştu.
"KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 20 ŞEHİRDEN 26 ŞEHRE GENİŞLİYOR"
Bakan Ersoy,"Bugün sizlere büyük bir müjdeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor." dedi.