Yaşam

İstanbul'da Kültür Yolu Festivali başlıyor! Bakan Ersoy müjdeyi verdi: 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “İstanbul Kültür Yolu Festivali”nin galasında konuştu. Bakan Ersoy, 'Bugün sizlere büyük bir müjdeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor.' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
İstanbul'da Kültür Yolu Festivali başlıyor! Bakan Ersoy müjdeyi verdi: 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olarak düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı, 7 farklı ilçede, 40 farklı durakta, sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İstanbul Kültür Yolu Festivali"nin galasında konuştu.

İSTANBUL'DA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR!

"KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 20 ŞEHİRDEN 26 ŞEHRE GENİŞLİYOR"
Bakan Ersoy,"Bugün sizlere büyük bir müjdeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN