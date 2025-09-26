Balıkesir'deki tarihi camide şüpheli çanta alarmı! Fünye ile patlatıldı

Balıkesir'de bulunan tarihi Zağnos Paşa Camii'nde şüpheli çanta paniği yaşandı. Caminin avlusuna bırakılan bir şüpheli çanta nedeniyle olay yerine gelen bomba imha uzmanları, çantayı fünye ile patlattı. Yapılan incelemede çantanın içinin boş olduğu belirlendi.

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nin avlusunda bırakılan çanta, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Karesi ilçesinde saat 14.30 sıralarında Zağnos Paşa Camii'nin bahçesindeki şadırvanın yanında bulunan sahipsiz çantayı fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Avludaki vatandaşlar dışarıya çıkarılarak çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çağırılan bomba imha uzmanı tarafından çanta fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Patlatılmasın ardından yapılan incelemede çantanın içinin boş olduğu ortaya çıktı.

