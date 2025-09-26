26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?

Futbol tutkunları bu akşam oynanacak maçları araştırıyor. 26 Eylül 2025 Cuma akşamı hangi liglerde hangi takımların sahaya çıkacağı merak ediliyor. Peki kimin maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte futbolseverleri ekran başına kilitleyecek günün maç programı…