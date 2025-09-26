Viral Galeri Viral Liste 26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?

26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?

26 Eylül akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek maç programı belli oldu. Cuma akşamı futbol şöleni Avrupa'dan Türkiye'ye, Arap yarımadasından İspanya'ya kadar birçok ligde devam ediyor. Taraftarlar, özellikle Süper Lig'deki kritik mücadele ve Avrupa'nın dev kulüplerinin sahaya çıkacağı karşılaşmalar için heyecanla bekliyor. Peki bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?

Futbol tutkunları bu akşam oynanacak maçları araştırıyor. 26 Eylül 2025 Cuma akşamı hangi liglerde hangi takımların sahaya çıkacağı merak ediliyor. Peki kimin maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte futbolseverleri ekran başına kilitleyecek günün maç programı…

26 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

Bundesliga

19:30 | Darmstadt 98 - Dynamo Dresden (Tivibu Spor 2)
19:30 | Schalke 04 - Greuther Fürth (Tivibu Spor 3 / S Sport Plus)
21:30 | Bayern Münih - Werder Bremen (Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)

Süper Lig

20:00 | Alanyaspor - Galatasaray (Bein Sports 1)

Suudi Arabistan Pro Lig

21:00 | Al Ittihad - Al Nassr (S Sport Plus)

Fransa Lig 1

21:00 | Nancy - Reims (Bein Sports 4)
21:45 | Strasbourg - Marsilya (Bein Sports 3)

