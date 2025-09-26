Sultangazi'de 47 milyon liralık akıl almaz dolandırıcılık!

Sultangazi'de yaşayan Tahir Kaymaz ve Adem Yeşil, kendilerine güven veren A.B. ve babası M.B.'den otomobil ve villa satın aldı. Toplam 47 milyon lira ödeme yapan Kaymaz ve Yeşil, parasını ödedikleri araç ve villayı teslim alamadı. Dolandırıldığını iddia eden Kaymaz ve Yeşil, savcılığa giderek baba ve oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sultangazi'de yaşayan galerici Tahir Kaymaz ve Adem Yeşil, aile dostları olan A.B. ve babası M.B ile araç alım satımı konusunda ticaret yapıyordu. A.B., Yeşil'i arayıp 2 otomobil bulduğunu ve satmak istediğini söyledi.

Yeşil araçların parasını gönderdikten sonra, A.B. araçlarda sıkıntı olduğunu satışın gerçekleşmeyeceğini söyledi. Bunun yerine İzmir'de uygun fiyata villa olduğunu, üzerine bir miktar daha para ödeyip villa alabileceğini belirtti. Bunun üzerine Yeşil, çevresindekilerden borç para alıp, villayı almak için A.B.'ye gönderdi. Bir süre sonra A.B. M.B. ortadan kayboldu. Toplamda 47 milyon dolandırıldığını iddia eden Kaymaz ve Yeşil, savcılığa giderek baba ve oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ADAMIN ÇOCUĞUNUN RIZKINI ALMIŞ İNSANLAR BUNLAR"

Dolandırılan Tahir Kaymaz, "A.B. denen şahıs ve babası şeyh Diyarbakır Çermikten, A.B. benim 22 yaşındaki kardeşimden borçla araba alıp para çevirmiş. En sonunda benim kardeşime 10 milyon liraya yakın borç bırakmış. Bu aldığı arabaları, Diyarbakır'da ki eski eşine bırakıyor, yeni eşi S.B. ile evleniyor. Bu paraları da Dubai'de burada evinde dansöz partileriyle ile Dubai'de tatil yapıyor. Kadının üzerine evler, arsalar, arabaları almış bunları aldıktan sonra kadın ondan boşanıyor her şeyi başkasının üzerine yapıyor. Şu anda 10 Milyon lira bizi çarpmış durumda. Şeyh Murat diyorlar babası M.B.'ye ve şimdi de ortalıkta yoklar. Alacaklılar kapımıza dayanmış, neredeyse birbirimizi vuracak duruma geldik. Kendi çevresinde dostu, akrabası kimi varsa, adamın çocuğunun rızkını almış insanlar bunlar" dedi.

Diğer bir dolandırılan kişi Adem Yeşil, "Aile dostlarımızlardı. Dedeleri, babaları aile dostumuz. Bundan 2 sene önce benim galeri dükkanım vardı, yanıma geldi. 'Bana bir araba verir misin' dedi. Ben 'borca çalışmıyorum' dedim. 'Bana dışarıdan bir araba al, çekim var' dedi. Araba aldım verdim, günü gelince çekini ödedi. Bu şekilde 2 sene devam etti. Çekler sürekli ödeniyordu. Geçen sene Kurban bayramında beni aradı '2 tane arabam var alır mısın' dedi, 'Alırım' dedim. Bunları demeden önce de zamanında ben dışarıdan kendisine kefil olarak 5-6 tane araba almıştım. Ben o zamanlar arabayı 1 milyona 4 aylığına alıyorum. O da aynı dakika arabayı başkalarına 1 milyonluk arabayı 600-700 bin liraya satıyor. Bu şekilde olay 2 sene devam ediyor. Beni aradı '2 tane arabam var bunları alır mısın?' dedi. Parasını gönderdim. 'Fakat arabalar bayramdan sonra teslim olacak' dedi. Tamam dedim. O süreçte biz birbirimize güveniyorduk. O süre zarfında aramızda bir güven oluşmuştu. Bayramdan sonra 'Arabalarda sıkıntı oldu' arada bir iki hafta geçti. Beni aradı 'O arabalar olmadı, İzmir'de villa var alır mısın' dedi. 'Benim param yok. Benim olan para zaten sizde, dışarıdan size 10-15 milyon kefil oldum' dedim. Sonrasında başka alacaklılar tarafından tehdit ediliyorlar. 'Ne olursa olsun, ne yaparsan yap o parayı bize yetiştir' dedi. A.B. telefonu kapattı. Daha sonra babası aradı. M.B., şeyh dediğimiz şahıs. 'Elini ayağını öpeyim yetiş, alacaklılar bizi öldürecek' dedi. Bende sağı solu aradım insanlar bize güveniyor 8-9 milyon lira topladım, onlara gönderdim. Pazartesi gidip villaların tapusunu alacağız. İzmir'e gittik. Başka birini gönderdiler bize villaların yerini gösterdiler. Tapu ne oldu diyorum 'yarın' diyor. Yine tapu ne oldu diyorum 'pazartesi' diyor. Böyle diyerek bizi oyaladılar yaklaşık üzerinden 1 sene geçti. Toplam borç, geçen seneden itibaren dükkandan verdiğim arabaları, dışarıdan verdiğim, borç aldıklarım geçen seneden beri 37 milyon" şeklinde konuştu.

