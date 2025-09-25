Nevşehir’de motosiklet seyir halindeki tıra çarptı

Nevşehir’de motosiklet sürücüsü önünde seyreden tıra arkadan çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:30

Paylaş



ABONE OL

Kaza, merkeze bağlı Kaymaklı belde girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.T. plakası öğrenilemeyen motosikleti ile seyir halindeki iken yol üzerindeki kantara girmek üzere olan tırın dorsesine çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.T. ve aynı motosiklette bulunan yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, daha sonra yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.