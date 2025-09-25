Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı

Sivas’ta Sultanşehir Bulvarı’nda seyir halindeki 58 AEK 072 plakalı otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta hareket halindeki otomobil alev aldı, sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Sultanşehir Bulvarı, jandarma komutanlığı önünde meydana geldi. K.Ö. sevk ve idaresindeki 58 AEK 072 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü kendini güçlükle dışarı attı. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de araç kullanılmaz hale geldi.

