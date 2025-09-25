Hatay'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi’nde 31 AGL 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytin bahçesine uçup takla attı. Araçtaki 3 kişi hafif yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 31 AGL 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytin bahçesine uçtu. Takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Araçta bulunan 3 şahıs kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada yaralanan 3 şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

