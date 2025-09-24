Eski eşini pompalı tüfekle katletmişti! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta Atilla Ayıntaplı, 4 ay önce boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca’yı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı özel hastanede öldürdü. Ayıntaplı hakkında “boşandığı eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahla tehdit” suçundan ise ayrıca dava açıldı. Sanık bugün hakim karşısına çıkarken, cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Olay, 21 Mayıs 2025 tarihinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Atilla Ayıntaplı, poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle 4 ay önce boşandığı Eser Karaca'nın çalıştığı hastaneye giderek odasına girdi.
Karaca ve Ayıntaplı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkarken, bu sırada odaya Karaca'nın iş arkadaşı Ç.A. girdi. Atilla Ayıntaplı, Ç.A.'dan dışarı çıkmasını istedi. Olumsuz cevap alan Ayıntaplı, "İkinizi de öldüreceğim" diyerek poşetten silahını çıkardı.
4'ÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTIĞI GÜN ÖLDÜRDÜ
Silahı gören Eser Karaca ve Ç.A. odadan çıkıp kaçmaya başlarken, Ayıntaplı da tüfekle kadınların peşinden koştu. Atilla Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca'ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılmadı.